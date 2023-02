Kauppahallin tilanne on huolestuttava – "Paikallisessa omistuksessa kehittäminen olisi toisenlaista"

Vaasan kauppahallin tilanne on kriittinen, ja sen tulevaisuus huolettaa. Siellä on tällä hetkellä viisi tyhjää liiketilaa, ja seitsemässä on toimintaa, kun Pentikin laskee mukaan. Vaasanpuistikon puoleinen alahalli on täysin tyhjä.

Kauppahallin kauppiasyhdistyksen puheenjohtaja Kennet Kronman sanoo, että halliin on vaikea saada vuokralaisia, koska käytävän varren tilat ovat epäkäytännölliset.

– Ne ovat kapeat ja liiketilat ovat pieniä. Niitä pitäisi fiksata ja yhdistellä, jotta niistä saisi vetovoimaiset ja toimivat. Se on vuokranantajasta kiinni.