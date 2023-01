Kela avaa pian Tammipihassa – monelle toimijalle kunnostetaan yhteisiä tiloja

Malli yleistyy

Uusi palvelupiste on kaikille toimijoille yhteinen, ja siellä alkaa työskennellä yhteensä 15 henkilöä kaikilta toimijoilta.

Kelan asiakkaat saavat sieltä palvelua myös ajanvarauksella.

Kallion mukaan Kela toimii suuressa osassa maata muiden viranomaisten tai yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistiloissa.

– Asiakkaiden kannalta on hyvä, että he saavat enemmän palveluita saman katon alta. Tällainen toimintamalli yleistyy. Siitä on hyviä kokemuksia.

Kelan muut toiminnot Vaasassa pysyvät vanhassa paikassa Rauhankadulla.

Puhelinpalvelu on edelleen tärkeä osa Kelan palveluita.