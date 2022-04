Kelluva sauna-ravintola avataan loppukesällä – tavoittelee myös maailmanperintöalueen turisteja

Nyt se on varmaa. Vaasan Sisäsatamassa avataan kelluva saunaravintola ja merikylpylä ensi kesän loppupuolella elo-syyskuussa. Sen yrittäjä-toimitusjohtaja on Tommi Mäki, jolla on kivenheiton päässä myös toinen ravintola, Sisäsataman terassi.

– Uuden kokonaisuuden nimi on Saunaravintola Meri, Mäki julkisti torstaina.

Hän toteaa, että nimeä mietittiin pitkään. Ytimekkääseen Meri-nimeen päädyttiin, koska sillä halutaan kunnioittaa luonnonläheisyyttä, alueen merellistä historiaa ja Merenkurkun Unescon maailmanperintöaluetta.

Hankkeen kustannusarvio on 2,4–2,8 miljoonaa euroa ja sen työllistävä vaikutus on noin 40 henkilöä.