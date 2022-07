Kelttipunk soi taas – Loretta Problem keikalla Vaasassa pitkästä aikaa

Kehut toivat kyyneleet silmiin

Viime vuosikymmenen loppupuolella Loretta Problemissa oli ”sekavia kokoonpanoja”, kuten Viinamäki sanoo.

Esimerkiksi laulava näyttelijä Juha Lagström kävi vetämässä lauluosuudet The Waltz of My Drunken Dream -singleen ja -musiikkivideoon.

– London Celtic Punks -sivusto valitsi sen biisin vuoden 2019 kolmanneksi parhaaksi celtic-punk-singleksi koko maailmassa. Se oli kova juttu, tuli ihan kyynel silmään niistä kehuista ja vertailusta The Poguesiin, Viinamäki tunnustaa.