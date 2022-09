Kesän Junnuliiga onnistuneesti päätökseen

Toiminta jatkossa

Keskustelut Junnuliigan toiminnan kehittämisestä ensi vuodelle on jo aloitettu.

Peli-iltojen konseptia pyritään entisestään parantamaan, jotta voitaisiin maksimoida jokaisen lapsen onnistumisen mahdollisuudet.

Parasta lasten valmentamisessa on Pahkasalon mielestä nähdä lasten ilo ja positiivisuus.

– Ei ole väliä, tuleeko hymy onnistuneesta maalista tai kaverin kohtaamisesta. Tärkeintä on se, että lapset iloitsevat ja pitävät hauskaa.

Parasta jalkapallossa on Pahkasalon mukaan vuorovaikutus ja ihmisten kohtaaminen.

– Joskus eteen tulee myös vaikeita hetkiä, kun edustusjoukkueessa paineet ovat välillä kovat. Siitä huolimatta itselleni on tärkeää, miten minut muistetaan ihmisenä, Pahkasalo kuvailee.

Lapsia on mahdollista saada myös lisää Junnuliigaan jatkossa. Keskeisin tekijä siihen Pahkasalon mielestä on tarjota lapsille ympäristö, jossa heidän on mahdollisuus onnistua ja pitää hauskaa.

– Monipuolinen tarjonta sopivan tasoisia harjoituksia ja peli-iltoja, pitää lapset harrastuksen parissa. Tätä kautta uskon, että osallistujamäärät kasvavat entisestään.