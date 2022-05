Kesän päällystystyöt alkavat ensi viikolla – Vaasan seudulla merkittävin työ on 3,2 kilometrin pituinen

Tiemerkintätyöt alkavat myös

Tiemerkintätyöt alkavat myös toukokuussa. Tiemerkintäurakoitsijana toimii Hot Mix Oy. Pohjalaismaakuntien maanteiden tiemerkinnät ylläpidetään urakka-aikana noin 5 602 kilometrin matkalta.

Tiemerkintätyöntekijät toivovat, että kuljettajilla olisi malttia hidastaa tiemerkintätyömaan kohdalla.

Liian kova vauhti on vaara ja saattaa sotkea sekä auton että tuoreen maalin.

Tiemerkintäautot ja -työmaat hidastavat liikennettä hetkellisesti, ja työstä pyritään kertomaan mahdollisimman selkeästi tiemerkintäautoissa olevilla kylteillä ja valotauluilla.

Lisäksi tiemerkintäauto voi pudotella tielle sopivin välimatkoin valkoisia tai vaaleanpunaisia vaahtohattaroita.

Vaahtohattarat varoittavat autoilijoita tuoreista maalimerkinnöistä sekä edessäpäin liikkuvasta tiemerkintäajoneuvosta.

Näin saat maalin pois auton kyljestä

Tuoretta maalia voi roiskua auton renkaisiin esimerkiksi silloin, kun autoilija ohittaa keskiviivaa maalaavan tiemerkintäauton ja ylittää viivan.

Suurin riski on silloin, jos viivaa pitkin ajetaan pitkä matka kovalla vauhdilla. Jos juuri maalattu viiva on pakko ylittää, suosituksena on tehdä ylitys mahdollisimman kohtisuoraan viivan yli.

Mikäli autoon tulee maaliroiskeita, on maaliroiskeiden poistoon kotikonsti. Tavallinen rypsiöljy pehmentää muutamalla käsittelyllä tiemerkintämaaliroiskeet, jolloin ne on helpompi pestä pois.