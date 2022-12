Keskustan uusi yhtenäiskoulu muuttaa maisemaa – 1 000 neliön liikuntasali on mukana kaavaehdotuksessa

Kun noin tuhannen oppilaan Keskustan yhtenäiskoulu aloittaa toimintansa Vaasassa vuonna 2026, ovat maisemat Raastuvankadun ja Kasarminkadun kulmauksessa tyystin erilaiset kuin nykyään.

Raastuvankatu 33:ssa nykyisin sijaitseva Kauppakorkeakoulun entinen kirjasto on purettu, ja tilalla on edeltäjäänsä kaksinverroin muhkeampi uudisrakennus. Nykytalon 3 500 neliötä on korvattu 6 300 neliön koulutalolla.

Jo vuosikymmeniä kouluna palvellut Kauppapuistikko 22 on peruskorjattu yhtenäiskoulun tarpeisiin.

Kauppakorkeakoulun entisessä päärakennuksessa Raastuvankatu 31 toimii edelleen kansalaisopisto Alma sekä pari yhtenäiskoulun luokkaa.

Raastuvankatu 29 on yhä opetustoimen hallinnon tilana.