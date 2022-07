Kiekkotähtiä Vaasassa – Hyväntekeväisyysjärjestö Wasa Stars järjestää jääkiekko-ottelun

Monipuolista ohjelmaa

Penkin takana ottelussa seisoo vaasalaisille tuttu valmentaja Mikko Manner, joka voitti helmikuussa Leijonien valmentajana historiallisen olympiakullan.

– Tavoitteena on tuoda Vaasaan ensimmäistä kertaa koko suomalainen kiekkokärki, Manner sanoo.

Ruotsin Liigan Brynäsiä valmentava Manner on pitkään kuulunut Jukka Jalosen valmennustiimiin. Olympiakullan lisäksi saaliina on MM-kulta vuodelta 2019 ja MM-hopeaa vuodelta 2021. Mannerilla on myös kolme SM-kultamitalia ajaltaan Oulun Kärppien apu- ja päävalmentajana.

Hyväntekeväisyystapahtuman tuotto ohjataan Wasa Starsin perustamaan rahastoon, joka tukee vaasalaista urheilua. Wasa Stars tukee nuoria urheilijoita, joilla on halu kehittyä omassa lajissaan, mutta rahallisia vaikeuksia lajinsa harrastamisessa.