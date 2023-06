Kiinnostavia uutuuskirjoja Vaasan seudulta – Esimerkiksi Stundarsista ilmestyi komea kuvateos

Tänä keväänä on ilmestynyt useita vaasalaisten tai tällä seudulla asuvien kirjoittamia kirjoja. Tästä juttupaketista saa vinkkejä vaikka kesälukemiseksi.

Kuvakirja kruunaa Stundarsin juhlat

Stundarsin ulkomuseo Mustasaaren Sulvalla sai alkunsa vuonna 1938, jolloin kansakoulunopettaja Gunnar Rosenholm perusti museoyhdistyksen.

Rosenholm keräili vanhoja käsityöläisesineitä ja halusi perustaa 1800-luvun tyylisen käsityöläiskylän. Hän halusi alueesta niin elävän, että museovieraasta tuntuisi kuin tuvasta olisi juuri lähdetty ulos.

Tämä tunnelma onkin läsnä Stundarsissa, joka tänä päivänä käsittää noin 70 hirsirakennusta sisustuksineen ja esineineen.

Suurin osa rakennuksista on siirretty alueelle Mustasaaren kylistä ja muualta Vaasan seudulta.

Nykyään Stundarsia ylläpitää Stundars r.f. Yhdistys täytti tänä vuonna 50 vuotta ja julkaisi huhtikuussa juhlakirjan Stugornas Stundars.

Runsas kuvitus

Nimensä mukaisesti kirjassa esitellään Stundarsin tupia, niiden esineistöä ja historiaa.

Talot on sisustettu kuvaamaan työntekoa ja asumista Pohjanmaalla noin vuosina 1880–1920. Tupien lisäksi alueella on muun muassa maalaiskauppa, kyläkolu, sepän paja ja savusauna.

Kirjassa on myös useita Stundarsiin liittyvien henkilöiden haastatteluja.

Karl David Långbackan toimittamassa kirjassa on erittäin runsas kuvitus. Mukana on sekä vanhoja kuvia Stundarsin historiasta että uusia, Linus Lindholmin ottamia valokuvia. Niihin on vangittu oivallisesti Stundarsin verkkainen tunnelma.

Kirja on ruotsinkielinen, mutta siinä on suomen- ja englanninkieliset tiivistelmät.