Kioski, kauppa, metsäbaari, pizzasota, ravintola, kyläpoliisi, karaoke... – Lukijat muistelevat Ristinummen ostaria haikeudella

Kirjoitimme Vaasa-lehdessä hiljattain Ristinummen purettavasta ostoskeskuksesta ja suunnitelmista, mitä siihen on tulossa tilalle.

Samalla pyysimme Vaasa-lehden lukijoilta muistoja ostoskeskuksesta. Niitä lähetettiin toimitukseen runsaasti, ja olemme keränneet ne tähän juttuun. Kiitos kaikille muistelijoille!

Jari Perkiö muistelee, että ostoskeskuksella oli paljon toimintaa, kuten apteekki, ravintola, kauppa, pizzeria ynnä muuta.

– Herroilla oli metsäbaari, jossa he nauttivat juomiaan. He olivat harmittomia ja ystävällisiä ihmisiä. Oli siinä jotain nuorisojoukkoakin, mutta niin on joka paikassa.

Toinen entinen ristinummelainen toteaa, että parasta oli, kun ravintola Messi ja Apteekki olivat vierekkäin.

– Sain nopeasti apua päänsärkyyn, jos tasoittava ei auttanut.

Perkiö muistelee, että "Mape" eli Markku Mäntymaa tuli kyläpoliisiksi ja hoiti asiat mahtavasti.

– Mape otti kaikki kaveriksi.

Perkiö toteaa, että alueen suurimmat arvostelijat löytyvät heistä, jotka eivät ole koskaan asuneetkaan Ristinummella.

– Omat lapseni kävivät Ristikassa, ja se oli heidän mielestään huippupaikka. Koskaan ei mitään ongelmaa ollut.