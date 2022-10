Kisälliksi mestarin ja koulutuksen avulla

Valtakunnallista oppisopimusviikkoa vietetään tällä viikolla 6. kerran.

Viikon tarkoituksena on, että mahdollisimman moni kuulisi oppisopimusopiskelun ja työelämässä oppimisen lukuisista mahdollisuuksista.

Joka vuosi noin 60 000 ihmistä aloittaa oppisopimuskoulutuksen. Sen voi aloittaa milloin tahansa, ja koulutuksessa saa samanaikaisesti työkokemusta, palkkaa ja tutkinnon.

Oppisopimuksessa opiskelija on työsuhteessa työssäoppimispaikan tarjoavaan työnantajaan. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään opinnoilla ammatillisen oppilaitoksen oppimisympäristössä etä- tai lähipäivillä tai oppimistehtävillä.

Oppisopimuksella voikin kouluttautua mihin ammattiin tahansa, johon annetaan koulutusta ammatillisessa oppilaitoksessa.

Oppisopimuksen kesto vaihtelee yleensä kuukaudesta kolmeen vuoteen. Opiskelu on joustavaa ja huomioi sekä työnantajan että opiskelijan tarpeet.

Koulutuksen tavoitteena on koko tutkinnon tai sen osan suorittaminen.

– Oppisopimus on loistava väline siihen, että pääsee integroitumaan työelämään. Työnantaja seuraa, että opiskelijan polku menee eteenpäin ja hän valmistuu ajallaan. Meillä on oppisopimuksella aloittanut moni sellainen, joka on ajatellut lopettavansa koulun tai vaihtavansa alaa, sanoo pitkän linjan oppisopimustyönantaja Niko Tiuraniemi The Parturista.