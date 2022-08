Kisa parkkiruuduista kiihtyy sairaalassa – H-talon valmistuminen tuo loppusyksystä satoja uusia potilaita.

Raha tehoaa, eivät opasteet

Vielä on yksi kivi kääntämättä. Tekninen johtaja kertoo, että hyvinvointialueella on mietitty parkkipaikkojen laittamista maksullisiksi sekä potilaille että henkilökunnalle. Seinäjoella parisen vuotta sitten maksuista noussut myrsky kuitenkin jarruttaa linjanvetoa.

– Päätös on poliittisesti vaikea. Maksut taitavat kuitenkin olla käytössä jo kaikissa muissa sairaaloissa. Jos todellisuus paljastaa, että pysäköintipaikat eivät riitä, maksut on pakko laittaa. Pahin tilanne on iltapäivisin, jolloin aamuvuorolaisten autot ovat vielä parkissa ja iltavuorolaiset yrittävät löytää vapaata ruutua. Työvuorojen toisenlainen järjestely on varmasti vaikeaa tai ainakin iso urakka.

Stenbacka lisää, että parkkipaikkojen jyvittäminen henkilökunnalle ja potilaille esimerkiksi opasteilla ei ole toimiva malli.

– Ihmiset eivät opasteita noudata. Raha on ainoa asia, joka tehoaa.