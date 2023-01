Kolme uutta ruokapaikkaa avattu Vaasan keskustaan

Ydinkeskusta hyvä paikka

Kauppapuistikolla on avautunut Chitir Chicken -ravintolaketjun 17. ravintola Suomessa. Sen yrittäjä on Iranista kotoisin oleva Behzad Mehrabkhani. Kyseessä on kana-aterioihin erikoistunut ravintola, jolla on laaja ruokalista.

– Olen todella tyytyväinen toiminnan aloitukseen, sillä asiakkaita on käynyt paljon, Mehrabkhani sanoo pari viikon jälkeen.

Hän kertoo kaivanneensa pitkään kanaravintolaa Vaasaan ja toivoneensa, että voisi alkaa pyörittää sellaista. Nyt toive on toteutunut.

Hän iloitsee myös siitä, että ravintola sijaitsee ydinkeskustassa, sillä se sopii Chitir Chickenin tyyliin. Mehrabkhanin mielestä on myös mukava olla töissä ydinkeskustassa, sillä hän on pyörittänyt 17 vuotta pitseria Naarauta Vetokannaksella.

– Tämä on minulle elämänmuutos. Ainoa ongelma on se, ettei ravintolan edustalla ole riittävästi parkkipaikkoja.

Chitir Chicken on kansainvälinen franchisingketju, joka on aloittanut toimintansa Isosta-Britanniasta vuonna 1996.