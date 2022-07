Korsholman musiikkijuhlat 40 vuotta – Festivaaleilla ovat mukana kaikki sen historian yhdeksän taiteellista johtajaa

Musiikkia metsistä

Taiteellinen johtaja haluaa nostaa esiin luonnon ja ekologisuuden. Festivaalin teemana oli viime vuonna hyönteiset, tänä vuonna puut ja metsät.

– Eri aikoina on sävelletty todella paljon musiikkia, joka on saanut innoituksen luonnosta. Sekin kertoo siitä, kuinka tärkeää luonto on meille, vaikka urbaanissa elämässämme se on vähän unohtunut, Zilliacus sanoo.

Metsiin ja puihin liittyvää musiikkia kuullaan sekä vanhoilta mestareilta että nykysäveltäjiltä. Juhlien säveltäjävieras on Minna Leinonen.

Festivaali tukee myös konkreettisesti suomalaisten ikimetsien suojelemista.

– Musiikkijuhlat on tehnyt lahjoituksen Luonnonperintösäätiölle, ja taiteilijoille annetaan konserttikukkien sijaan lahjasertifikaatti metsien suojelusta, kertoo Johnson.