KPO uskoo Vaasaan, hotellin jättiremontti alkoi

Centralissa avautuu uusi lounaspaikka

Sen jälkeen, kun torniosa on avattu, on 138-huoneisen Centralin remontin vuoro kadun toisella puolella. Asukkaan pöydällä on jo sen remontista alustavia luonnoksia.

– Centralin uudistus on valmis vuoden 2025 alussa.

Siellä on tehty väliaikaisia uudistuksia tulevan vuoden tarpeita silmällä pitäen. Esimerkiksi hotellin vastaanotto on siirretty uuteen paikkaan ja huoneiden kalustusta on kohennettu.

– Central on kohtuuhyvässä kunnossa. Se on monimuotoinen rakennus, jota on rakennettu eri vuosikymmenillä. Se saa uuden ja päivitetyn identiteetin.

Centralissa avattiin tiistaina à la carte ravintola. Se on avoinna iltaisin sunnuntaita lukuun ottamatta. Ensi viikon tiistaista lähtien ravintolassa on tarjolla myös lounasbuffet.

– Monia vaasalaisia kiinnostaa varmaankin tulla katsomaan, minkälainen Centralin legendaarinen ravintola on. Se on ollut monta vuotta käytössä vain tilauksesta.