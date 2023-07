Kriitikon silmin: Ramppi tarttuu ajankohtaiseen klassikkoon – Juoni hukkuu paikoin huutojen sarjaan

Näytelmä ei sovi kaikille

Matiaksen ja Borkan (Ross Saarela) joukot, jos sitä pientä seuruetta voi joukoksi kutsua, erottaa vaatetukseltaan toisistaan hyvin. Itseironia toimii harvalukuisen joukon pelastajana.

Vaaralliset otukset naamareineen hämmentävät vanhempaakin katsojaa. Syöjättäret eivät muistuta lintuja, mutta ovat sitäkin kammottavamman näköisiä.

Teatteriesitys on yhtä väkevä kuin kirja ja siitä tehty elokuvakin. Elokuvan ikäraja on 7 vuotta, mutta ensi-illassa viihtyivät myös nuoremmat lapset, joille tarina oli entuudestaan tuttu. Itse suosittelisin näytelmää yli 6-vuotiaille. Näytelmän viimeinen esitys on 29.7.