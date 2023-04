Kuinka voit, vaasalainen? – Ilmaiseen terveystarkastukseen kannattaa osallistua

D-vitamiinin puute huomattiin

Väestötutkimus tuottaa ajankohtaista tietoa Suomessa asuvien aikuisten terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista sekä niissä tapahtuneista muutoksista ja tulevasta kehityksestä.

Samalla tutkimus muodostaa myös uusien hyvinvointialueiden tilannekuvan.

Eli Vaasassa ja muualla Pohjanmaan alueella tutkittavista ihmisistä saadaan yleiskäsitystä nimenomaan pohjalaisten yleisestä terveydentilasta ja palveluista.

Tutkimukseen kuuluu kysely ja laaja terveystarkastus. Terveystarkastuksia järjestetään tammi–kesäkuun aikana 50 paikkakunnalla ympäri Suomen.

Tutkimus alkoi viime syksynä, jolloin 66 000 satunnaisesti valittua aikuista ympäri maata kutsuttiin vastaamaan kyselyyn.

Tänä talvena ja keväänä 10 000 näistä henkilöistä on kutsuttu monipuoliseen terveystarkastukseen. Kutsu on lähetetty satunnaisotannalla valituille yli 20-vuotiaille. Tutkittavat on valittu satunnaisesti Digi- ja väestötietoviraston tiedoista.

– Tutkimus on kansallisesti merkittävä ponnistus, jonka avulla koko väestön ja sen osaryhmien terveydestä ja hyvinvoinnista saadaan tietoa, jota ei muista tietolähteistä voi saada, sanoo tutkimuksen johtaja Annamari Lundqvist THL:n tiedotteessa.

Tietojen avulla voidaan vähentää kansansairauksista johtuvia ennenaikaisia kuolemia ja toimintakyvyn rajoituksia.

Suuret väestötutkimukset ovat osoittautuneet tarpeellisiksi. Esimerkiksi yli 20 vuotta sitten väestötutkimuksella todettiin, että suomalaiset saavat liian vähän D-vitamiinia. Puutetta alettiin paikata menestyksekkäästi maitotuotteiden ja rasvavalmisteiden D-vitamiinilisällä.