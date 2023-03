Viimeinen ensi-ilta

Johan Aspelinin toistaiseksi viimeinen ensi-ilta Wasa Teaterissa on tulevana lauantaina 18.3., jolloin nähdään suurimuotoinen, koko perheelle tarkoitettu näytelmä Patrik, Irene och Pensionärsmakten.

Näytelmä perustuu Malin Klingenbergin ja Joanna Vikström Eklövin suosittuun nuortenkirjasarjaan.

Näytelmän ohjaa Wasa Teaterin entinen johtaja Paul Olin, jonka mukaan tarina kertoo siitä, kuinka vaikeaa on olla yksinäinen nuori tai vanha ihminen ja kuinka vaikeaa on rakentaa ystävyyttä.

Työryhmä toivookin, että näytelmää tullaan katsomaan koko perheen voimin ja otetaan isovanhemmatkin mukaan.

Näytelmän visuaalisuus on erittäin mielikuvituksellista. Puvuissa, peruukeissa ja maskeissa on paljon kiinnostavia yksityiskohtia, ja lavastuksessa on runsaasti projisointia. Vaikutteita on haettu sarjakuvista ja pelimaailmasta.