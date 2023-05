Kuorot rynnivät taas Vaasan kuorofestivaalille – Loppuviikon aikana on tarjolla 170 ilmaista esiintymistä

Lapsille oma iso konsertti

Pääkonsertteja on viisi. Niiden lisäksi on avajais- ja päätöskonsertit, joissa on sekaisin paikallisia kuoroja ja pääesiintyjiä.

Suomen mieskuoroliiton edustuskuoro Liiton miehet pitää Vaasassa levynjulkaisukonsertin. Se on periodiluonteinen, ammattimaisesti toimiva kuoro, jota johtaa Paavo Hyökki.

– Kuoro esittää aiemmin levyttämättömiä mieskuorokappaleita, sekä uusia sävellyksiä kuin arkiston aarteitakin, joita taiteellinen johtaja on onnistunut löytämään, sanoo Heberg, joka itsekin on kuoron jäsen.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoista koostuva Tamk Choral Company esittää energisellä showmeiningillä musikaali- ja popsävelmiä.

Tänä vuonna festivaali on halunnut panosta lastenohjelmistoon. TV:stä tuttu Tuomo Rannankari, Vaasan kaupunginorkesteri ja Vaasan musiikkiluokkien 50-henkinen kuoro esittävät lastenkonsertti Sininen pallo.