Kuula-opiston Soivalla viikolla on lukuisia ilmaisesityksiä, myös kirjastossa

Avoimet ovet keskiviikkona

Soivan viikon aikana järjestetään useita ilmaisia oppilaskonsertteja Kuula-opistolla Laivakadulla.

Niiden lisäksi nuoret musiikinopiskelijat esiintyvät Vaasan pääkirjastossa ensi viikolla maanantaina, tiistaina ja torstaina.

Soivan viikon yksi huipennus on keskiviikkona, 27.4. Silloin Kuula-opistolla on avoimet ovet teemalla Soiva ja tanssiva talo. Samalla yleisöllä on esimerkiksi mahdollisuus eri soittimien kokeilemiseen.

Huhtikuu on Kuula-opiston hakuaikaa, ja tapahtuman yhteydessä voi ilmoittautua opiston oppilaaksi.

Kuula-opistossa annetaan opetusta jousisoittimissa (viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso), puupuhaltimissa (huilu, oboe, klarinetti, saksofoni), vaskipuhaltimissa (trumpetti, käyrätorvi, baritonitorvi, pasuuna, tuuba), rytmisoittimissa (sähkökitara, sähköbasso, keyboard/piano, rummut, saksofoni, klarinetti) sekä pianossa, kitarassa ja harmonikassa.

Opetusta annetaan myös klassisessa ja rytmilaulussa sekä lastentanssissa (4–7-v.) ja klassisessa baletissa (8-v. alkaen).