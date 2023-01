Kuulokojeet huolletaan nyt vanhassa postitalossa Hovioikeudenpuistikolla

Kuulokoje vaatii kunnossapitoa

Uutta kuulokojetta varten asiakkaalle tehdään kuulontutkimus. Sen jälkeen korvakäytävistä otetaan mallit, ja asiakkaalle tilataan yksilölliset korvakappaleet.

Sitten on vuorossa sovitus, jossa kuulolaite testataan ja ohjelmoidaan kuuloon sopivaksi. Lopuksi asiakkaalle annetaan kotihoito-ohjeet, eli kerrotaan, miten kuulolaitetta puhdistetaan ja huolletaan kotona.

– Korvakappaleessa olevan vahan voi pyyhkiä pois paperilla tai kosteuspyyhkeellä. Samoin pyyhitään itse kuulolaite, sillä korvantaustat hikoavat aina hieman, Nymark kertoo.

Kovan korvakappaleen voi pestä myös lämpimällä vedellä, kunhan sen muistaa pesun jälkeen kuivata huolella.

– Joskus on käynyt niin, että asiakas tulee meille laitteen kanssa, koska ei kuule mitään. Lopulta syynä on se, että korvakappaleessa on ollut pienenpieni pisara vettä.

Lisäksi kotona tehtävään peruspuhdistukseen kuuluu kojeen mallista riippuen kuulokkeiden vahasuojien vaihto ja mikrofoniaukkojen harjaus.

Myös korvan pitäminen puhtaana on tärkeää.

– Vahaa kertyy korviin, ja se työntyy aina vain syvemmälle, kun korvakappale laitetaan korvaan. Siksi on tärkeää puhdistaa säännöllisesti korvakäytävät ylimääräisestä vahasta.