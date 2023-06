Kuuluisuuksien Jaguar kruisailee Vaasassa kesäisin – Auton ex-omistajiin kuuluu Suomen menestyneimpiin kuuluvan yhtyeen keulahahmo

Vaasan veteraaniautoseuran taloudenhoitaja Jukka-Pekka Kangas on pienestä lähtien ollut autohullu.

Kun hän näki vuonna 2001 vaasalaisessa autoliikkeessä käytettynä myytävän, tulipunaisen Jaguarin, hän oli mennyttä miestä.

– Olen aina rakastanut tämänmallisen Jaguarin muotoja. Kun auto oli vielä punainen, eli mielestäni ainoa oikea väri Jaguariin, ajattelin, että tämä minun on pakko saada.

Kankaan silmäterä on vuosimallia 1977. Se on Jaguar XJ6 series 2 -malli, jossa on iso, suora 6-sylinterinen ja 4,2-litrainen moottori.

– Se tekee ajamisesta valtavan helppoa. Autossa on automaattivaihteet, mikä oli harvinaista Euroopassa vielä 1970-luvulla.