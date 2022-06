Tähdet samalla lavalla

Areenalle kapuaa myös kapellimestari Mikael Svarvarin johdolla Kvarken Allstars -kokoonpano, jossa esiintyy muun muassa närpiöläinen Johan Becker, uumajalainen Malin Jonsson, seinäjokinen Antti Railio sekä Fredrik Furu itse.

– Artistit esittävät omia laulujaan ja muutaman dueton sekä lopuksi myös hittibiisejä Merenkurkun alueelta, Furu kertoo.

Mukana on monia artisteja eri genreistä. Kokoonpanossa esiintyvät myös vaasalaiset Kuningas Pähkinä ja Setä Tamu, jotka esittävät yhden oma kappaleensa. Kuningas Pähkinä odottaa mielenkiinnolla tulevaa.

– Tykkään erityisesti siitä, että kokoonpanossa on poikkileikkausta pitkin Pohjanmaata, mutta kaikkea yhdistää sama orkesteri taustalla, jolloin kokonaisuus on yhtenäinen. Sitä voisi kuvailla pitsaksi, joka on jaettu osiin eri täytteillä ja mausteilla, mutta pohja on sama, Kuningas Pähkinä kuvailee.