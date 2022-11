Kysyimme pariltakymmeneltä isältä Vaasan seudulla, mitä isyys merkitsee – Vastaaminen herkisti monet

Max Jansson, Vaasa, kaksi lasta

– Isänpäivänä menemme lasten kanssa syömään hyvin ravintolaan. Saan ehkä sukat tai jotain muuta käytännöllistä ja pehmeää lahjaksi. Lasten kanssa käymme myös tervehtimässä isääni eli faffaa.

– Isyys merkitsee minulle kaikkea. Se herkistää minua joka vuosi enemmän ja enemmän. On iso asia, kun on saanut lapset kasvatettua aikuisiksi, he ovat opiskelleet ja saaneet töitä. Minulla on se hieno mahdollisuus, että saan olla lähellä heitä, kun lapset asuvat samassa kaupungissa. He ovat fyysisesti läsnä elämässäni. Monella isällä ei ole tätä onnea.