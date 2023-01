Ladyline Ritzin toiminta jatkuu

Vaasalaisen vain naisille tarkoitetun kuntosalin Ladyline Ritzin yrittäjä on vaihtunut. Yrityksen toiminta on siirtynyt vaasalaiselle sijoittajalle Stefan Träskelinille. Hänen tyttärensä on alkanut vetää sen toimintaa vuodenvaihteessa.

Kuntosalin tilat ovat Träskelinin omistuksessa. Hänestä on järkevää, että salin toiminta jatkuu.

Hän toteaa, että Ladyline Ritzin toimintaa on perusteltua jatkaa, koska sillä on paljon vakituisia asiakkaita. Vuodenvaihteessa heitä tuli lisää. Kuntosalin toiminta on kannattavaa.

– Se on ainoa keskustassa sijaitseva vain naisille tarkoitettu sali. Kaikilla ei ole autoa eikä ajokorttia eikä mahdollisuutta lähteä keskustan ulkopuolelle.

Ladyline Ritziin hankitaan uusia laitteita ja sen sisustusta päivitetään esimerkiksi valaistusta uusimalla.

– Kuuntelemme asiakkaiden tarpeita.

Träskelin toteaa, että korona-aika oli kuntosaleille haastava.