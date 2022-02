Leea Klemola yllättää komedian roolissa: "Seksityö on työ, jossa voi olla todella hyvä"

Rautaisia ammattilaisia

Suurimmalla osalla ihmisiä kosketus seksityöhön on vain television tai elokuvien kautta. Fiktion tuoma kuva on joskus väärä. Käsikirjoituksessa piti muuttaa esimerkiksi yksi virheellinen ennakkoluulo.

– Olikohan se Pretty Woman, josta monille on jäänyt käsitys, että seksityöntekijät eivät koskaan suutele suulle, sillä se on liian intiimiä. He ovat tietenkin yksilöllisiä siinä missä muutkin, eikä mitään tällaisia yleispäteviä koodistoja ole, Lindgren ja Klemola sanovat.

Rautaisia ammattilaisia he ovat.

– Esimerkiksi yksi kohtaus, joka tosin jäi leikkausvaiheessa elokuvasta pois, osoittaa, kuinka seksityöntekijät kantavat vastuun tilanteesta ja opastavat asiakasta prosessin läpi, Niklas Lindgren sanoo.

Lisäksi työn arkisuus yllätti, mikä huokuu elokuvastakin. Elokuvantekijät haluavat nostaa esiin, että seksityöntekijät ovat ihan tavallisia naisia.Kun heitä lähestytään seksityöntekijöinä, koko muu ihmisyys jää pois.

– Seksityö on aina ollut osa maailmaa ja yhteiskuntaa. Jotkut reaktiot elokuvan ympärillä todistivat, että aihe on vieläkin iso tabu, Lindgren sanoo.

Huonot naiset, ensi-ilta 25.2.