Lintujen kevätmuutto vilkastuu – näitä lajeja voit nähdä Vaasan seudulla

Pulmunen on Tunturi-Lapin pesimälintu, jota näkee etenkin talvisin ja keväisin Vaasan seudulla. Söderfjärden on keväisin hyvä paikka niiden havainnointiin. Myös Suvilahden entisellä kaatopaikalla niitä on nähty, kuten harvinaisia tunturikiurujakin. Kaj Höglund