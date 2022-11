Littfestin teemana on identiteetti

Vaasassa vietetään tällä viikolla torstaista lauantaihin eli 17.–19.11. kirjallisuustapahtumaa Vaasa Littfest.

Kaksikielisen kirjallisuusfestivaalin teema on tänä vuonna identiteetti.

Edellisvuosien tapaan Littfestin alkajaisiksi kirjailijavieras nähdään lavalla Vaasan kaupungintalolla.

Torstaina 17.11. kello 19 Vaasan kaupunginorkesterin kamarikonsertin vieraana esiintyy kielitieteilijä ja tietokirjailija Janne Saarikivi, joka lukee musiikin lomassa otteita teoksestaan Rakkaat sanat.

Perjantaina 18.11. kansalaisopisto Almassa järjestetään kello 17–19 kaksikielinen ja maksuton luentotilaisuus, jossa FT, psykologi, kirjailija Pekka Sauri puhuu onnellisuudesta ja ohjaaja, käsikirjoittaja Annika Åman Oravaisista paneutuu suomenruotsalaiseen ja paikalliseen identiteettiin sekä historiaan.

Lauantaina 19.11. kello 12–13.15 pääkirjaston Draama-salissa Petter Lindbergin haastateltavina ovat muun muassa Pohjanmaalla syntynyt ja kasvanut stand up -koomikko ja kirjailija Alfred Backa, porvoolainen sarjakuvataiteilija ja kuvittaja Emmi Valve ja Oravaisissa asuva rikoskirjailija Nilla Kjellsdotter.

Kello 16–16.45 Draama-salissa on kahden naisen, somalitaustaisen ihmisoikeusvaikuttaja Ujuni Ahmedin ja kirjailija Elina Hirvosen keskustelu.

Hirvonen kirjoitti Ahmedin omaelämäkerrallisen teoksen Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin. Se kertoo siitä, millaista on ollut kasvaa naiseksi Suomessa, kun on muuttanut tänne Mogadishusta 3-vuotiaana. Ahmed on puhunut erityisesti naisten sukuelinten silpomista sekä kunniaan liittyvää rajoittamista ja väkivaltaa vastaan.

Suurin osa Littfest-tapahtumista on maksuttomia. Koko ohjelma verkkosivulla: vaasa.fi/littfest.