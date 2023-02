Lue lukijoiden runsaat ja tuoreet ideat Vaasan kauppahalliin – leivontatarvikkeita, lounas-pub, olutta, viiniä, tavaralokeroita...

"Kukaan ei johda toimintaa"

Vaasalainen Heikki arvioi, että kauppahallin suurin ongelma on se, ettei kukaan johda ja suunnittele sen toimintaa.

– Omistaja vain omistaa paikan, muttei tee markkinointi- ja kehittämissuunnitelmia. Sellaisessa ei ole tulevaisuutta.

Toinen ongelma on se, että paikallisten mielestä paikka on hieno, mutta he eivät käy siellä ostoksilla.

– Tarjonnan pitäisi olla monipuolisempi, jotta sinne tulee uusia, erilaisia asiakkaita. Nyt siellä käyvät vain ne, jotka ovat käyneet siellä ennenkin.

Hänen mielestään suuren osan hallin tilasta vievä Pentikin liike rampauttaa hallin toimintaa.

– Pentik pitäisi saada pois, ja tilalle samanlaiset vanhanaikaiset loosit ja myyntitiskit kuin siellä oli ennen. Näin saataisiin takaisin vanha kauppahallin tunnelma.

Hän pitää ongelmana myös hallin saavutettavuutta ja parkkipaikkoja.

– Takapihalla on kokeiltu ilmaista pysäköintiä, mutta sitä käytetään helposti väärin. Hallin pysäköinti on krooninen ongelma ja puheenaihe.

Hän ehdottaa, että Toriparkin kellarista olisi kävelytunneliyhteys kauppahalliin.

– Toriparkissa kulkevat saattaisivat poiketa kauppahalliin. Sieltä on yhteys joka puolelle.