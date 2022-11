Lue uusperheiden äitien riipaisevat kommentit – Vaasan setlementti on perustanut vertaisryhmän bonusäideille

Käytökselle rajat

Voi myös olla, ettei biologinen äiti ole päässyt yli avioerosta ja yrittää tehdä perheen elämän vaikeaksi.

– Ex-puoliso saattaa yrittää kontrolloida uusperhettä tulemalla esimerkiksi sisään hakemaan lapsen tavaroita. Uusperheen vanhempien on asetettava käytökselle rajat, Annola sanoo.

Uusperheen on mietittävä, kuka kuuluu meidän perheen elämään ja kuinka paljon eksät saavat vaikuttaa siihen. Avainsana on puolisoiden välinen keskustelu.

Biologinen äiti yrittää pitää yhteyttä mieheen ei-kiireellisissä asioissa. Hän viestittelee ja soittelee ja keksii kaikenlaista syytä kontaktin ottamiseen. Hän yrittää pitää huolen siitä, ettei mies unohda häntä ja heidän entistä perhettään.

Tykkään lapsesta hirveästi ja olen tärkeä osa hänen elämäänsä. Olisi kiva jutella, minkälainen lapsi on meillä ja teillä. Lapsen äiti on kuitenkin todella hankala, ja hänen kielteinen asenteensa minua kohtaan näkyy lapsen käytöksessä sen jälkeen, kun lapsi on ollut äidillään.

Lapsen biologinen äiti ei halua tavata minua ja olla samassa tilassa kanssani. Hän ei puhu minulle eikä tervehdi minua.