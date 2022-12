Luistelu ja hiihtäminen onnistuvat pian Vaasassa – Vöyrillä pääsee jo tekolumiladulle

Luistella voi ennen joulua

Luistinratojen ja jääkaukaloiden tilanne on Vaasassa hiihtolatuja parempi.

– Esimerkiksi Huutoniemen ja Vöyrinkaupungin kenttiä alettiin kastella jo kaksi viikkoa sitten. Nyt niitä jäädytetään. Niillä voinee luistella ennen joulua, sanoo Kiveliö.

Lisäksi ainakin pesäpallokenttää kasteltiin maanantaina.

Rinteet vaativat pakkasjakson

Öjbergetin laskettelukeskuksen rinteet pyritään myös saamaan auki mahdollisimman pian. Niiden kunnostaminen vaatii kuitenkin parin viikon pakkasjakson.

– Prioriteettina siellä on lasten slalommäen saaminen siihen kuntoon, että he voivat alkaa lasketella. Se on ollut hyvin suosittu, tietää Kiveliö.

Vaasan kaupunki kehittää Öjbergetin aluetta entistä paremmin ympärivuotiseen käyttöön.

– Sinne on rakennettu esimerkiksi kuntoportaat, ja siellä on voinut maastopyöräillä.

Sen sijaan laskettelurinteen korottaminen on kimurantti asia, vaikka siitä on keskusteltu.

– Alueen luonto on herkkää ja osittain luonnonsuojelualuetta. Jos rinnettä korotetaan, se leviää taaksepäin, mikä ei ole yksinkertainen asia.

Ajantasaisen tiedon Vaasan luistelukenttien, latujen ja rinteiden kunnosta saa kaupungin latu-, jää- ja rinneinfosta. Se löytyy täältä.