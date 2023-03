Luulitko, että kaapissasi on aarteita? – Mummun taulut ja kahviastiasto käyvät heikosti kaupaksi antiikkimarkkinoilla

Eniten ostajia Etelä-Suomessa

Petander on toiminut antiikkikauppiaana 13 vuotta. Hän on harrastanut keräilyä lapsesta saakka. Nykyään painopiste on sotahistoriaan liittyvissä esineissä. Niitä ovat esimerkiksi kunniamerkit ja sotapuvut.

Hän kiertää messuilla myymässä esineitään ja myy tuotteitaan netissä. Vain pieni osa liikevaihdosta tulee kivijalkakaupasta.

– Aikaisemmmin kävin messuilla Vaasan pohjoispuolellakin, mutta nykyään enemmän Etelä-Suomessa.

Minkä neuvon Petander antaisi keräilystä kiinnostuneille?

– Kannattaa panostaa laatuun ja kerätä sellaisia esineitä, joita on valmistettu vähän ja joista itse pitää.