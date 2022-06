"Mahtoi se olla näky..." – Vesku Jokinen ja Essi Unkuri paljastavat mieluisia juhannusmuistojaan

Yllätysohjelmaa telttaretkellä

Myös juhannuksen telttaretki on täynnä yllätyksellistä ohjelmaa.

– Ystäväni on ilmeisesti suunnitellut sinne aika paljon kaikenlaista. Hän on hankkinut DJ-välineet, opetellut soittamaan ja lupasi pitää telttaretkellä ensikonsertin. Minulla on suuret odotukset, Unkuri naurahtaa.

Vaikka tiedossa on ohjelman täyteinen viikonloppu, aikoo Unkuri ottaa juhannuksena rennosti.

Sen jälkeen on myös aikaa hiukan hengähtää, sillä seuraava suuri Miss Suomi -keikka on vasta heinäkuun lopulla Espoon viinijuhlilla.