Mansikkasaaren telakkahallin voi ostaa vain yhdellä eurolla – Syksyyn asti kestävässä kilpailussa voi esittää ideoita toiminnasta telakkahallissa

Asuminen on poissuljettu

Vaasan kaupungin kaavoitusarkkitehdin Oliver Schulte-Tiggesin mukaan kilpailuun voi osallistua taho, joka on kyvykäs yhteistyöhön ja pystyy toteuttamaan ideansa käytännössä. Pelkkä idea ei siis riitä.

Kehittäjät voivat tutustua rakennukseen ja alueeseen tulevana tiistaina 20.6. Tilaisuuteen on ilmoittauduttava 16.6. mennessä osoitteeseen: tontit@vaasa.fi.

Schulte-Tiggesin mukaan hankkeen reunaehtoihin kuuluvat rakennus ja saari ympäristöineen sekä kaupungin omat suunnitelmat. Koska rakennuksella on jo runko, on sen kanssa osattava lähtökohtaisesti toimia. Hallin pinta-ala on noin 1 100 neliötä ja ympäröivän tontin suunniteltu koko on 4 500–5 000 neliötä.

Lopullinen käyttötarkoitus ja tonttikoko määritetään asemakaavassa voittaneen ehdotuksen perusteella.

– Idean on sovittava kokonaisuuteen mahdollisimman hyvin. Telakkarakennuksen on oltava järkevässä roolissa, sillä idea kytkeytyy siihen.

Korkealaakson mukaan projektissa on otettava huomioon myös rannalla kulkeva yleinen alue, jonka on jäätävä avoimeksi.

– Muut yksityiskohdat voidaan hioa sitten mahdollisen kumppanin kanssa. Myös kaavamerkinnät ja ratkaisut olisi tehtävä niin, että ne ovat toteutettavissa.

Rönnlundin mukaan aluetta voi ideoida vapaasti, mutta asuminen on poissuljettua. Toiminta ei saa aiheuttaa ympäristöhäiriöitä.

Telakkarakennus on osa kokonaisuudesta

Schulte-Tigges toteaa, että saari on ainutlaatuinen mahdollisuus, jossa voi toteuttaa esimerkiksi merelliseen ympäristöön sopivia asioita.

Saaren pohjois- ja itäosiin on suunniteltu asuinrakennuksia. Monenlaista muutakin toimintaa on luvassa.

– On ollut iso kysymysmerkki, mitä tälle rakennukselle tapahtuu. Sen jälkeen, kun se varmistuu, saa sen ympärille rakennettua muuta.

Kilpailuehdotuksen pitää sisältää suunnitelma tulevasta käyttötarkoituksesta ja sen edellyttämien korjaustöiden toteuttamisesta.

– Rakennus on päässyt huonoon kuntoon, ja sen korjaaminen vaatii mittavia toimenpiteitä, Rönnlund sanoo.

Tontti luovutetaan voittajalle 40 vuoden vuokrasopimuksella. Se on mahdollista ostaa myöhemmin. Kehittäjä sitoutuu osallistumaan kaavaprosessiin telakkahallin ja tontin kaavatyön osalta.

Jos telakkarakennukselle ei löydy toimijaa, mahdollisuudet ovat vähissä. Pahimmassa tapauksessa se täytyy purkaa.

– Rakennukselle tarvitaan isäntä, joka ylläpitää sitä. Se säilyy parhaiten, kun se on käytössä, Korkealaakso toteaa.

Mansikkasaaren kohtalo on kaupungin ikuisuusaihe. 90 viime vuoden aikana siellä ei ole juuri tapahtunut muutoksia.

Vuonna 2011 järjestetetyn ideakilpailun voitti Käpy ja Simo Paavilaisen ehdotus. Aiemmin on uutisoitu, että telakkarakennus on suojeltu. Se joutui kuitenkin Vaasan kaupungin purettavien rakennusten listalle tammikuussa.