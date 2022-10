Marjo Erikssonin Sumua-duo julkaisi debyyttialbumin

Sumua-duon debyyttialbumi Pimeässä ilmestyi syyskuussa. Yhtyeessä ovat jäseninä Vaasassa syntynyt laulaja-lauluntekijä Marjo Eriksson ja tuottaja-muusikko Jukka Ruostila.

Isolahdessa syntynyt Eriksson asui kauan Palosaarella ennen muuttoaan äitinsä kanssa Tampereelle yhdeksännen luokan jälkeen. Hän soitti Vaasassa pianoa ja klarinettia.

Eriksson asuu edelleen Tampereella ja toimii nuoriso-ohjaajana, mutta kertoo musiikin tekemisen olevan hänelle kuin toinen työ. Tulevaisuudessa hän toivoo, että voisi tehdä sitä päätyökseen.

Eriksson on toiminut aina musiikin parissa. Hän alkoi Tampereelle muutettuaan kirjoittamaan kappaleita.

Levyn tekeminen lähti siitä, kun Eriksson kirjoitti ystävänsä kanssa kappaleita huvin vuoksi. Silloin kappaleet käsittelivät enemmän sitä, mitä heille kuuluu ja mitä on tapahtunut viikonloppuna. Hän sävelsi niitä kotonaan pianolla.

Myöhemmin yhtyeessä oleva Jukka Ruostila on työstänyt niitä loppuun asti. Esimerkiksi levyltä löytyy toisena Savuaa-kappale, joka on saanut alkunsa jo vuonna 2016. Monia kappaleita on hiottu paljon.