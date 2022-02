Kauhua kotikonnuilta - Marko Hautalan novelleissakin näkyy Vaasan seutu

Itsevalaisevat

Ensimmäinen Tammelle tehty romaani ja ensimmäinen teksti, jonka sijoitin Vaasaan. Se on julkaistu vuonna 2008, ja siinä liikutaan paikoissa, joita ei enää ole, kuten Pohjanmaan Lihan rakennus. Vanha teurastamorakennus oli vielä siihen aikaan olemassa Klemettilässä Sepänkyläntien varrella, vaikka toimintaa ei enää ollut. Kirjassa mainitaan myös baareja, mutta niistäkin osa on jo mennyttä maailmaa.

Käärinliinat

Tässä tapahtumapaikan mallina oli Vanhan Vaasan sairaala. Se on hieno alue, kauniilla paikalla vanhoja rakennuksia. Mukana ei tietenkään ole oikeita potilaita tai henkilökuntaa. Mutta käytin kirjassa kokemuksia ajalta, kun olin aikoinaan siellä töissä.

Torajyvät

Tapahtumapaikka on Storskär-niminen saari ulkosaaristossa. Kirjan taustalla on oikea tapaus, haaksirikko. Pelastautuneet olivat yksi kerrallaan kuolleet sinne saarelle. He kokivat viimeiset hetkensä siellä tuulen tuiverruksessa hyvin karulla saarella. Olen käynyt siellä, ja paikka jäi vahvasti mieleen.

Unikoira

Olen työskennellyt Vaasan yliopistossa. Tässä ollaan niissä ympyröissä, mutta tietenkään mukana ei ole aitoja henkilöitä. Ammensin kuitenkin kokemuksesta ja ihmisten välisestä dynamiikasta.

Kuokkamummo

Romaanin taustalla on aito suvilahtelainen urbaanilegenda, kuokkamummo. Se eli nykyistä paremmin, kun olin nuori, mutta vielä paremmin 70-luvulla, ennen minun sukupolveani. Suvilahden rannat olivat täynnä hulppeita, hienoja huviloita, jotka olivat kuitenkin ränsistyneet. Lapsena pyörimme niissä. Siellä vallitsi rappion tunnelma, ja ympäristö on ollut omiaan synnyttämään tällaisen mörköhahmon. Vieläkin aina joku ottaa yhteyttä, että etkö tiedä, että kuokkamummo asui siinä ja siinä talossa. Tarinoita on monta. Varmaa on se, että legenda eli vahvasti siinä lähiössä ja puhutteli lapsia ja teinejä.

Kuiskaava tyttö

Tässä kirjassa on mukana Vanha Vaasa, sekä rauniot että Vanhan Vaasan museo. Olen kuullut, että museoon on tullut muualta Suomesta vierailijoita kirjan innoittamana.

Leväluhta

Jo kirjan nimi viittaa Isonkyrön kuuluisaan vesikalmistoon, joka on Pohjoismaiden ja jopa Euroopan mittakaavassa merkittävä arkeologinen paikka. Lisäksi puhutaan Club25:stä, joka minun sukupolveni vaasalaisille oli nostalginen paikka ja vähän traaginenkin, kun se paloi.

Pimeän arkkitehti

Tässä on läsnä vahvasti Vaasan kaupunkikuvan henki. Onneksi Vaasa on sellainen kaupunki, jossa historia on kerrostunut. On vaikkapa mielettömän hieno Hartmanin talo ja sitten vieressä Rewell ihan toista muotokieltä. Teoksessa on Kirkkopuistikon kerrostaloja ja 1960-luvun arkkitehtuuria. Viljo Revellin perintö on mukana, kun kirjan yksi henkilöistä on kuvitteellinen Revellin kollega.