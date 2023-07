Mehukkaita matkaeväitä lomailuun ruudun ääressä

Suositun scifisarjan odotettu uusi kausi

Black Mirrorin kuudes kausi sai ensi-iltansa kesäkuussa. Edellisestä kaudesta olikin vierähtänyt jo neljä vuotta.

Charlie Brookerin luoma tieteisdystopiasarja on herättänyt mielenkiintoa ja kauhua sen edellisillä kausilla ja kerännyt samalla oman, uniikin fanijoukkonsa.

Sarjan jokainen jakso on itsenäinen tarina. Tällä kaudella nähdään monta tunnettua tähteä sarjan päärooleissa. Sarjan avausjakso Joan is awful on äärimmäisen mielenkiintoinen.

Tarinassa Joan (Annie Murphy) avaa suoratoistopalvelun ja näkee sarjan, joka kertoo hänestä itsestään. Digitaalista Joania esittää Salma Hayek. Jaksossa on kiinnostava näkökulma, koska tälläkin hetkellä Hollywoodissa näyttelijät lakkoilevat oikeuksista digitaalisiin versioihin itsestään.

Kuudennessa kaudessa on jaksoja viisi, ja niissä on vahva retrohenkisyys. Sarjan kaikki kaudet ovat nähtävissä Netflixistä.

★★★★