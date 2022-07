Merenkurkun saariston tarinat koottiin ensin äänioppaaseen, ja nyt kertomukset herätetään henkiin tarinailloissa

Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen äänioppaassa voit antaa tarinoiden kuljettaa yhteensä 75 jakson verran ympäri saaristoa (aaniopas.merenkurkku.fi). Kuten kaikki hyvät tarinat, jaksot koostuvat sekä faktasta että fiktiivisemmistä kertomuksista.

Opasta voi kuunnella suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Syksyn myötä maastoon ilmestyy kylttejä paikoille, joihin äänioppaan jaksot liittyvät.

Elo- ja syyskuussa myös tarinaillat vievät saariston eri kolkkiin kuulemaan, kokemaan ja jakamaan tarinoita Merenkurkusta eri teemojen ympäriltä. Seitsemän tarinailtaa tarjoavat osallistujilleen mukavan iltakahvihetken, jossa jaetaan tarinoita yhdessä, hyvässä hengessä.

Konsepti on tuttu Merenkurkun neuvoston Ann-Sofi Backgrenille, joka järjestää tarinailtoja vetämänsä Storytagging-hankkeen puolesta.

– Olen järjestänyt aiemmin vastaavanlaisia kertojakahveja Ruotsissa, ja tapahtumat otettiin todella hyvin vastaan, Backgren kertoo.

Tarinailloilla on niin kutsutut vetäjät tai johdantotarinoiden kertojat, jotka pohjustavat iltaa ja myös lämmittelevät osallistujia jakamaan omia tarinoitaan. Jokaisessa Merenkurkun tarinaillassa on kolme vetäjää, joilla on juuret tai tietämystä alueesta tai illan teemasta.