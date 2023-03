Mielenterveyspalveluita H-taloon

Suuri osa Huutoniemen erikoissairaanhoidon yksiköistä muuttaa maaliskuun lopussa Vaasan keskussairaalan alueelle. Samalla Vaasan seudun mielenterveys- ja päihdehuollon matalan kynnyksen palvelut siirtyvät H-taloon.

Ylihoitaja Tanja Jaakola toivoo, että muutto hälventää mielenterveys- ja päihdeongelmien leimaa.

– H-talossa olemme osa kokonaisuutta. Yhteistyö, tieto sekä mielenterveys- ja päihdehuollon palvelujen tunnettavuus ovat keinoja vaikuttaa, hän toteaa.

Uudet tilat tarjoavat mahdollisuuksia, joita ei Huutoniemen sairaala-alueella ollut.

– Saamme modernit ja terveet tilat, joissa on yhden hengen potilashuoneita. Lisäksi siellä on toiminnallisia ratkaisuja, kuten turvasolu, rauhoittumishuone ja ulkoiluterassi, Jaakola luettelee.

Etu on myös se, että sairaalan tukipalvelut ovat lähellä.

– Muutto auttaa yhteistyön kehittymistä eri tavoin ja eri yhdyspinnoilla.

Potilaiden käytössä on toimintahuone, jossa on muun muassa crosstrainer, kuntopyörä ja soutulaite. Aikaisempaa useammilla potilailla on mahdollisuus saada raitista ilmaa vuodeosastojen terasseilla.

H-talon seitsemännessä ja kahdeksannessa kerroksessa on 62 vuodepaikkaa mielenterveys- ja päihdehuollon potilaille.

Psykiatrian poliklinikka ja psykososiaalisen keskuksen toimipaikka Vaasassa muuttavat H-talon kolmanteen kerrokseen. Myös katkaisu- ja selviämishoito sekä terveysneuvontapiste Tipsi ja korvaushoito sijaitsevat vastaiuudessa H-talossa.

Psykiatrian päivystys on sen sijaan yhteispäivystyksen yhteydessä Y-talossa.

Myös Laihian, Mustasaaren ja Vöyrin asukkaiden päihdehuollon palvelut ovat jatkossa H-talossa, kun taas mielenterveyspalvelut tarjotaan kunnissa.

Jaakola pitää positiivisena sitä, että aikaisemmin eri puolilla kaupunkia hajallaan olleet palvelut kootaan yhteen paikkaan.