Mihin joudumme kaiken lumen kanssa? Kaupunki vastaa lukijoiden kysymyksiin aurauksesta ja lumesta

Millainen on auraajien työpäivä?

– Meillä on varallaolossa 14 ihmistä, ja heidät on jaettu kolmeen ryhmään. Ryhmä kerrallaan on käytettävissä 24 tuntia päivässä viikon verran. Normaali työaika on 07–16, mutta jos yöllä tulee päivystävältä työnjohtajalta auraus- tai hiekoitushälytys, he aloittavat heti. Yleensä lähtö on silloin kello 01:n ja 04:n välillä. Työpäivä kestää silloinkin kello 16:een. Arkisin ja viikonloppuisin on töissä sama väkimäärä.

– Yksi rankka lumisade työllistää 1–2 viikkoa myös lumisateen jälkeen. Kun väylät ovat auki, alkaa hiekotus. Lisäksi lumenajo alkaa, poistamme näkemäesteitä, liittymien aurausvalleja, avaamme suojateitä, bussipysäkkejä ja teemme yleistä lumen lähisiirtoa.

Miten kuljettajat ovat jaksaneet raskaan talven?

– Pääsääntöisesti he ovat jaksaneet ja suoriutuneet hyvin tähän asti. Ammattilaisina he tietävät kausiluontoisen työn kovan ja ajoittaisen kuormituksen.