Miltä Vaasa näyttää paluumuuttajan silmin? – "Voin olla vaasalaisena ylpeä siitä, että kaupunki tuntuu edelleen tuoreelta"

Sydän sykkii musiikille

Borgarin sydän on aina sykkinyt musiikille, ja se on myös parin yhteinen juttu. Mustasaaressa syntynyt Mitts on ammatiltaan musiikinopettaja.

– Vaasassa oli inspiroivaa asua ja viettää nuoruutta, koska kaupungissa on vilkas ja rikas musiikkielämä. Aina jossain soi musiikki.

Borgar laulaa naiskuoro Exaudiossa, vaasalaiskuoro Noxissa ja a cappella -yhtyeessä Nice Noisessa.

Nuorena Borgar kuvitteli muuttavansa takaisin Vaasaan vasta eläkeiässä. Nyt ajatusmaailma on muuttunut.

– Luulen, että Vaasaan takaisinmuuttavat ovat aika tyytyväisiä elämäänsä. Silloin ei kaipaa mahtavia uusia elämyksiä, jännittäviä tilanteita, joita usein lähdetään hakemaan suurista kaupungeista.

Vahva yhteys ja tunteet Vaasaan säilyivät niinäkin vuosina, kun Borgar asui muualla.

– Vaasa on aina tuntunut kodilta. Se tunne ei ikinä hävinnyt.