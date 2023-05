Mitä ihmettä: Mihin hävisi Askon talon kello Vaasan torin laidalta?

Vaasa-lehden lukija Antti ihmettelee, mihin on kadonnut kello niin sanotusta Askon talon seinästä Vaasan keskustassa.

Kellossa oli digitaalinen ajannäyttö ja lisäksi lämpömittari, ja lukemat vuorottelivat taululla.

Talo sijaitsee Vaasanpuistikon ja Kauppapuistikon kulmassa, aivan torin laidalla, osoitteessa Kauppapuistikko 18.

Uusi kello tulossa

Kysyimme asiaa talon kiinteistöpäällikkö Dmitri Doubitskilta, joka työskentelee Newsec-yhtiössä.

Yhtiö isännöi rakennusta VVT Kiinteistösijoituksen lukuun.

– Remontoimme rakennuksen porrashuoneen ja samalla otimme vanhan kellon pois seinästä. Se on purettu ja viety pois.

Doubitski kertoo kuitenkin samalla ilouutisen: Seinään asennetaan uusi kello.

– Se on tilattu jo, mutta en tiedä, milloin se saapuu ja milloin se asennetaan.

Doubitskin mukaan uusi kello on aivan erityylinen kuin vanha.

– Se on tyyliltään moderni ja malliltaan pyöreä. Sen halkaisija on kaksi metriä, ja siihen tulee ledvalaistus. Valaistus tulee ainakin viisareiden taakse.

Doubitskin mielestä uusi kello on hieno. Hän uskoo sen myös pysyvän ajassa.

– Kyllä se on tietenkin tarkoitus. Se on käyntivarma, sillä sitä voi huoltaa konehuoneessa. Siinä on myös kahden vuoden takuu.

Kellon uusiminen liittyy Askon talon tilojen päivittämiseen. Sen seinään on jo kiinnitetty sana Bygga, joka on rakennuksen uusi nimi.