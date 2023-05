Sadman Zaki Ahmed

– Äitini asuu Bangladeshissa, joten äitienpäivänä soitan hänelle puhelun ja juttelen mukavia asioita hänen kanssaan. Koska asumme eri maissa, maksan etänä kakusta, jonka läheiseni Bangladeshissa toimittavat äidilleni.

– Äitini on opettanut minulle monia asioita. Kuitenkin tärkein asia, jonka hän on opettanut on se, että pitää olla mukava ihan jokaiselle ihmiselle.