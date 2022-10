Multitronicilla uudet tilat

Tietokonetarvikkeita, matkapuhelimia, kaapeleita ynnä muuta myyvä ja tietokoneita korjaava Multitronic-liike on muuttanut Vaasan ydinkeskustasta Klemettilään. Yrityksellä on nyt aikaisempaa suuremmat tilat osoitteessa Myllärinkatu 10.

– Uusissa tiloissa saimme myymälän, varaston ja toimistotilat saman katon alle. Nyt kun varasto ja myymälä ovat samassa rakennuksessa, asiakas saa tuotteen heti mukaansa, sanoo Tom Kecklund, yrityksen hallituksen puheenjohtaja ja yksi omistajista.

Kecklundin mukaan yritys etsi uusia tiloja pitkään, sillä sopivia oli vaikea löytää.

Multitronicin myymälä sijaitsi aikaisemmin Hovioikeudenpuistikolla samassa rakennuksessa hotellin kanssa. Hotelli halusi kuitenkin tilat käyttöönsä.

– Saimme siitä lisäpontta muuttoon.

Silloin, kun Multitronic perustettiin, oli sillä kaksi työntekijää. Tänä päivänä työntekijöitä on noin 80, joista 40–50 Vaasassa. Yrityksen liikevaihto on 70 miljoonaa euroa.

– Asiakkaina on suuria yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita, ja siltä puolelta suurin osa liikevaihdostamme tulee. Myös verkkokauppatoimintamme on merkittävää. Lisäksi meillä on tytäryrityksiä.