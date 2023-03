Murhamysteerejä moneen makuun

Luonnon kasvatin selviytymistarina

Delia Owensin romaania Suon villi laulu (Where the Crowdads Sing, 2018) on myyty maailmalla 15 miljoonaa kappaletta, ja epäilemättä elokuvaakin on odotettu jo jonkin aikaa.

Suositun ja rakastetun teoksen filmatisointi on aina riski, ja sitä tulisi arvioida erillisenä teoksena, tulkintana alkuperäisestä.

Tässä tapauksessa elokuvan tarina ei onnistu täysin, mutta on se kuitenkin katsomisen arvoinen.

Rämetyttö Kyan (Daisy Edgar Jones) lähes satumainen selviytymistarina käsittelee monia eri teemoja, joihin jokainen voi jossain määrin samaistua.

Tarina alkaa murhamysteeristä, jossa rämeeltä löytyy nuoren miehen ruumis. Paikallinen poliisi pidättää yhteiskunnasta ulkopuolisen Kyan, joka elää yksin rämeellä. Yksinäisyys ei kuitenkaan ole ollut valinta, vaan Kya on jätetty selviytymään pikkutyttönä yksinään.

Muu kaupungin väki ei tunnu välittävän nuoresta, erikoisesta naisesta, ja hän on sopiva syytettäväksi kaupunkia kuohuttavasta murhasta.

Tarina keskittyy kuitenkin oikeudenkäynnin sijaan kuvaamaan Kyan elämää luonnossa, joka tarjoaa myös rakkautta, läheisyyttä ja ymmärrystä.

Yksinäisyys ja erilaisuus ovat elokuvan vallitsevat teemat, ja näitä kannattelee erinomaisesti elokuvan päähenkilöä näyttelevä Edgar Jones.

Vaikka elokuva ei voi vastata itse romaanin erinomaisuutta, koukuttaa se kuitenkin. Tarinan satumainen selviytyminen luonnon ankaruuden keskellä on kuitenkin kaunis ja rauhoittava.

Henkilöhahmot jäävät hiukan ohuiksi, mutta Edgar Jonesin karisma ei anna juurikaan tilaa muille onnistumisille.

Itse mysteeri ei tietenkään ole kummoinenkaan kirjan lukeneille, mutta elokuvan lopetuksena se toimii erinomaisesti.

* * * *