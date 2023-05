Mustasaari juhlii koko kansan markkinoilla perjantaina – Nyky-Mustasaari syntyi useilla kuntaliitoksilla 50 vuotta sitten

Kaksinkertainen juhlavuosi

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 675 vuotta siitä, kun Mustasaari laitettiin maailmankartalle, ja kunta juhlii historiallista nimeään Mustasaari/Korsholm.

Ensimmäinen virallinen maininta Mustasaaresta löytyy nimittäin kuningas Magnus Erikssonin kirjeestä 13.2.1348. Tällä kuninkaallisella kirjeellä Mustasaaren pitäjän asukkaat saivat oikeuden ostaa ja myydä elintarvikkeita.

Tänä vuonna Mustasaaren kunta juhlii myös 50-vuotista historiaansa. Nykymuotoinen Mustasaari syntyi 1.1.1973, kun silloiset itsenäiset kunnat Björköby, Koivulahti, Mustasaari, Raippaluoto ja Sulva yhdistyivät nykyiseksi Mustasaareksi.

Täydentyvä ohjelma

Juhlavuoden aikana järjestetään useita tapahtumia, joiden lista täydentyy koko ajan kunnan verkkosivulle.

Kunnanvaltuuston juhlakokous oli jo helmikuussa, ja silloin kunta päätti perustaa juhlarahaston, jonka tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten sekä ikäihmisten hyvinvointia. Rahaston nimi on Mustasaaren juhlarahasto, ja sen peruspääoma on 100 000 euroa. Rahaston tuoton käytöstä päättää kunnan hyvinvointivaliokunta.

Kunta uusii juhlavuoden kunniaksi myös Raippaluodon sillan valaistuksen. Kunnanhallitus päätti tämän viikon maanantaina äänestyksen jälkeen valita vaihtoehdon, jossa valaistaan pylonit ja pienemmät pilarit yhteensä 76 valopisteellä. Hintalappu on 300 000 euroa.