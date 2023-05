Muutoksia pieneläinten päivystykseen kesällä Vaasan seudullakin

Ensiapua tarjotaan

Kesän pieneläinpäivystyksen järjestelyissä on kyse pilottiprojektista. Ala-Riskun mukaan muutoksilla halutaan turvata pieneläinten päivystysaikainen hoito tulevana kesänä.

Pieneläinpäivystys on eläinlääkintähuoltolain 13§:n mukaista, kiireellistä eläinlääkärinapua.

Ala-Risku kertoo, että painopiste on pieneläinten perusensiavussa, ei teho-osastotasoisessa sairaalahoidossa.

Eläinklinikka Takala on hoitanut pieneläinpäivystystä maanantaista keskiviikkoon viime syksystä lähtien Etelä-Pohjanmaalla. Se on auki kesä–elokuussa maanantaista keskiviikkoon kello 8–24. Klinikalla on leikkaussalivalmius 16 tuntia vuorokaudessa.

Myös Evidensian eläinsairaala Seinäjoella jatkaa pieneläinpäivystyksiään kesän aikana supistetusti. Lisätietoa Evidensia Seinäjoen verkkosivuilta.