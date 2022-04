Näin luodaan Strömsön tunnelma: "Mikään täällä ei ole pysyvää"

Ylen varastolta ja kirpputoreilta

Strömsön ilme ja tyyli syntyvät kodikkuudesta, luonnonmateriaalista, itse tehdystä ja kierrätetystä.

– Seuraamme toki trendejä, mutta oikeastaan tärkeämpää meille on luoda oma trendimme, Påfs-Streng sanoo.

Sisustuksessa näkyy myös ohjelman henki. Vanhoja tavaroita on käytetty paljon. Osa on löytynyt Ylen varastosta Helsingistä, mutta myös vaasalaisilta kirpputoreilta on tehty hankintoja. Moni tavara on itse tehty ohjelmassa.