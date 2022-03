Näin rauhoittelet lapsia ja vanhuksia, jos he ahdistuvat sodasta

Rajoita somen

ja median käyttöä

Vaasan keskussairaalan lasten psykiatrisen poliklinikan psykologi Björn Östin mielestä perheissä voi nyt olla oikea hetki keskustella lasten kanssa sosiaalisen median sisällöstä.

– On ehkä syytä puhua siitä, mikä siellä on totta ja mikä ei. Netti on täynnä uhkakuvia ja arvailuja.

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän psykologi Mari Ojajärvi kehottaa rajaamaan tiedotusvälineiden ja somen käyttöä, etteivät ne täytä lapsen arkea kokonaan.

Ojajärvi pitää tärkeänä aikuisen ja lapsen keskustelua.

– Saattaa olla, että tilanne perheessä on lapsen kanssa jo valmiiksi haastava, ja sen päälle tulee sodan pelko. Jos lapsi ei puhu asiasta ja vetäytyy entisestään, voi olla tarpeellista pyytää ulkopuolista apua.