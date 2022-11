Näyttelijä Antti Peltola joutui uransa haastavimpaan rooliin Vaasassa – Kaupunginteatterin farssi saa ensi-iltansa tänään torstaina

Normaalia farssia mutkikkaampi kuvio

Peltola esittää Erkki Lehtistä, joka on huijannut sosiaalitukia kuvitteellisilla vuokralaisilla. Kaikki menee hyvin, kunnes Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaaliasiahenkilö saapuu ovelle.

– Tämä on vielä normaalia farssia mutkikkaampi kuvio. Kaikilla on hätävalheita, ja niitä pitää yrittää sovittaa toisiinsa. Tässä on posketonta, ihanaa sähellystä ja minua ilahduttaa, miten pitkälle asiat viedään, Innamaa kuvailee.